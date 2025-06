Cinghiale spunta in strada | motociclista finisce in ospedale

Un incontro inaspettato: un cinghiale ha sorpreso un motociclista sulla strada provinciale tra Battipaglia e Olevano sul Tusciano, causando un incidente che ha portato il giovane in ospedale. Questo episodio riporta alla luce il crescente fenomeno della fauna selvatica che invade le strade, mettendo a rischio la sicurezza dei conducenti. È ora di riflettere su come tutelare gli animali e gli automobilisti: la natura e l'uomo devono convivere!

Paura, la scorsa notte, lungo la strada provinciale che collega Battipaglia con Olevano sul Tusciano, dove un cinghiale è spuntato improvvisamentre sulla carreggiata facendo sbandare un motociclista che è finito in una scarpata I soccorsi Alla guida c'era un giovane, che è stato soccorso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Cinghiale spunta in strada: motociclista finisce in ospedale

