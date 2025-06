Cinema Gia Coppola ospite del Filming Italy Sardegna Festival

Il Filming Italy Sardegna Festival si prepara a brillare con l'arrivo di Gia Coppola, un talento del cinema che promette di portare freschezza e innovazione. Dal 19 al 22 giugno a Cagliari, l'evento non solo celebra il grande schermo, ma coinvolge anche le nuove generazioni con proiezioni dedicate agli studenti. Un’occasione imperdibile per scoprire come il cinema possa ispirare e formare il futuro. Non perderti questa magia!

Roma, 3 giu. (askanews) – Il Filming Italy Sardegna Festival ha annunciato la partecipazione di Gia Coppola, che sarà ospite dell’ottava edizione del Festival, in programma dal 19 al 22 giugno a Cagliari e al Forte Village. Quest’anno ci sarà una pre-apertura la sera del 18 giugno e una sezione speciale di film che verrà proiettata per gli studenti dal 23 fino al 28 giugno al Notorious Cinemas Cagliari. Regista, sceneggiatrice e fotografa, Gia Coppola è una delle voci più autentiche e raffinate del cinema indipendente contemporaneo. Membro della leggendaria famiglia Coppola, negli anni ha saputo conquistare una propria identità artistica attraverso uno stile visivo elegante, intimo e profondamente empatico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

