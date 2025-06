Cinema Apollo e discoteca diventano appartamenti

A Valverde di Cesenatico, storia e modernità si incrociano: l’ex cinema Apollo e la discoteca Pape Satan stanno per diventare appartamenti. Questo cambiamento riflette il trend della riqualificazione urbana, dove luoghi iconici cedono il passo a nuove forme di vita. Interessante notare come spazi un tempo dedicati al divertimento si trasformino in residenze, segnando una nuova era per il turismo locale e la comunità. Un’evoluzione che merita di essere seguita!

Due luoghi della memoria si stanno trasformando. Si tratta dell'ex cinema Apollo e della ex discoteca Pape Satan poi diventata Insidie. Siamo a Valverde di Cesenatico, nel cuore di uno dei quartieri a maggiore valenza turistica. Il cinema Apollo è stato in passato per Cesenatico la più grande e innovativa sala cinematografica, con mille posti a sedere nella platea e nella gradonata. Era un cinematografo moderno, che portava famiglie, coppie e comitive tutto l'anno. Negli anni '90 la sala è stata chiusa, è iniziato l'avvento delle multisale e in questo luogo è rimasto soltanto un edificio cupo e antiestetico, situato fra le vie Melozzo Da Forlì, Caravaggio e Antonelli.

