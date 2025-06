Cinema Alessandro Gassman protagonista di Mani nude

Alessandro Gassman torna sul grande schermo con “Mani Nude”, un film che promette di affrontare tematiche attuali e profonde. In un'epoca in cui la vulnerabilità è diventata una forza, il talento dell'attore si unisce alla visione del regista Mauro Mancini per dare vita a una storia coinvolgente. Scopri come Gassman riesce a catturare l'essenza dell'essere umano, spingendoci a riflettere su noi stessi e sulle nostre relazioni. Non perderti questa opera!

In uscita nelle sale il nuovo film di Mauro Mancini “Mani Nude”. Fabio Falzone ha incontrato il protagonista Alessandro Gassman. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Cinema, Alessandro Gassman protagonista di “Mani nude”

Leggi anche Alessandro Mongiello : Cannes 2025: il Dossier Completo sul Festival che Celebra il Cinema d’Autore - Alessandro Mongiello presenta il dossier completo di Cannes 2025, il festival dedicato al cinema d'autore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nastri d'Argento, miglior film tv la produzione Rai Questi Fantasmi; Alessandro Gassman, grazie ai fondi pubblici supererà papà | .it; Inizia il Milano Film Fest: cinema, serie tv, musica... Cosa vedere assolutamente. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mani nude: il regista parla del film con Francesco Gheghi e Alessandro Gassman [VIDEO]

Si legge su cinematographe.it: La nostra video intervista al regista Mauro Mancini e ai protagonisti Francesco Gheghi e Alessandro Gassman del film Mani nude.

"Non odiare", il film con Alessandro Gassman stasera su Rai 3: trama e protagonisti

Lo riporta gazzetta.it: La pellicola, che ha ricevuto tre nomination ai David di Donatello 2021, ha come protagonisti Alessandro Gassman, Sara Serraiocco e Luka Zunic ed è ispirato ad una storia realmente accaduta in ...

Alessandro Gassmann: «Mi vergogno della fortuna che ho. Vivo cercando di meritarmela»

Scrive vanityfair.it: L'attore figlio d'arte è protagonista insieme a Francesco Gheghi, giovane talento del cinema italiano, di Mani nude, dal 5 giugno al cinema. «Un film non violento, ma sulla violenza» ...