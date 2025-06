Cina | Wuzhou corso d’acqua diventa un’arena per gare di dragon boat

Nelle acque di Wuzhou, il Dragon Boat Festival si trasforma in un'esperienza adrenalinica! Questo affascinante evento non è solo una tradizione millenaria, ma rappresenta anche un fenomeno culturale che unisce comunità e celebra l'arte della competizione. Le squadre, pronte a sfidarsi, attraggono appassionati e curiosi, avvicinando sempre più persone a uno sport che esprime forza e solidarietà. Scopri la magia di questa festa che vive al ritmo dei tamburi!

Un trafficato corso d’acqua nella citta’ di Wuzhou, nella regione autonoma meridionale cinese del Guangxi Zhuang, si e’ trasformato in un’arena di gara per il Dragon Boat Festival. Guardate queste squadre che si sfidano sull’acqua. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma623899662389962025-06-03cina-wuzhou-corso-d-acqua-diventa-un-arena-per-gare-di-dragon-boat Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Wuzhou, corso d’acqua diventa un’arena per gare di dragon boat

Segui queste discussioni sui social

vivo X Fold 5 sarà il pieghevole più sottile al mondo#Android #Cina #Design #Foldable #Giugno2025 #Leak #Notizie #Novità #Peso #Pieghevoli #Rumors #Smartphone #Snapdragon8Gen3 #Specifiche #Spessore #TechNews #Tecnologia #Vivo #vivoXFold3 #… Leggi la discussione

L’effetto boomerang dei dazi Ue contro le auto elettriche cinesi: ora Pechino invade l’Europa con veicoli a benzina e diesel – I dati #?? #ECONOMIALAVORO #Auto #Cina #Dazi #Energiaelettrica #EUtopia #Petrolio #Politicheenergetiche #Unionee… Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cina, se all'università arrivano le "lezioni d'amore"

Segnala repubblica.it: Per combattere il calo della natalità, l’aumento dei divorzi e arginare i casi di violenze domestiche ecco che arrivano le “lezioni d ... corso in questi giorni a Pechino. “Gli studenti in ...