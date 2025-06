Cina | uomo austriaco gestisce alloggio in famiglia in un villaggio montano

Nel cuore delle montagne cinesi, un austriaco e sua moglie cinese stanno riscrivendo il concetto di ospitalità. Gestire un alloggio in famiglia non è solo un modo per accogliere turisti, ma una vera e propria missione: preservare le tradizioni rurali cinesi. In un'era in cui il turismo sostenibile è più che mai in voga, l'incontro tra culture diverse offre un'esperienza autentica che va oltre il semplice soggiorno. Scoprirete così la magia di un antico patrimonio!

"Penso sia molto importante continuare a promuovere le tradizioni e la cultura tradizionali cinesi, in particolare quelle rurali, che abbiamo qui". Un uomo austriaco e sua moglie cinese gestiscono un alloggio in famiglia ai piedi del monte Huangshan, un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO nell'Anhui, in Cina.

