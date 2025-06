Cina | Tianjin promuove rinnovamento di aree urbane centrali

Tianjin si prepara a riscrivere il futuro urbano! Il servizio di rinnovamento delle aree centrali, visibile in una suggestiva foto aerea del 30 maggio 2025, segna un passo audace verso città più vivibili e sostenibili. Con 40 aree programmate per la riqualificazione, Tianjin si allinea al trend globale di trasformazione urbana, puntando a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Un'innovazione che potrebbe ispirare altre metropoli!

Una foto aerea, scattata da un drone il 30 maggio 2025, mostra un progetto di rinnovamento urbano nell'area della Fabbrica di trattori di Tianjin, nel nord della Cina. Negli ultimi anni la municipalita' ha attuato attivamente un programma di rinnovamento e riqualificazione delle aree urbane centrali. Finora sono state pianificate 40 aree di rinnovamento urbano, incentrate sulla ristrutturazione di vecchie aree residenziali, sulla protezione e sull'utilizzo di reperti industriali e sul riutilizzo di beni inutilizzati. Attraverso il rinnovamento delle aree urbane, Tianjin mira a migliorare le condizioni di vita delle persone, a preservare e portare avanti il patrimonio storico, a promuovere il rinnovamento industriale e ad ampliare il nuovo spazio urbano, portando vitalita' allo sviluppo di qualita' della regione.

