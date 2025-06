Cina | quasi 1 000 bharal pascolano sui monti Qilian

Immaginate di trovarvi tra le maestose cime dei monti Qilian, dove quasi 1.000 bharal, eleganti ovini himalayani, danzano liberi in un paesaggio da sogno. Questa scena incantevole non è solo uno spettacolo della natura, ma testimonia l'importanza della biodiversità e la bellezza selvaggia che il nostro pianeta ha da offrire. Un richiamo irresistibile a esplorare e proteggere i tesori naturali che ci circondano!

Scoprite uno splendido scenario naturale sui monti Qilian, in Cina, con quasi 1.000 bharal che galoppano e pascolano tra cime innevate e vaste praterie.

