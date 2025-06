Cina | programma di permuta dei beni di consumo genera vendite per 1 100 mld di yuan

Il programma di permuta dei beni di consumo in Cina segna un balzo straordinario: 1.100 miliardi di yuan in cinque mesi! Questo fenomeno non è solo un successo commerciale, ma riflette un cambio di paradigma nel consumo responsabile e sostenibile. Con oltre 4 milioni di veicoli scambiati, la Cina sta promuovendo un'economia circolare che potrebbe ispirare altri mercati globali. Una lezione su come il riuso può rivoluzionare anche le grandi economie!

Il programma cinese di permuta dei beni di consumo ha generato vendite per 1.100 miliardi di yuan (circa 153,1 miliardi di dollari) nei primi cinque mesi di quest'anno, ha riferito il ministero del Commercio. Fino a sabato, le permute a livello nazionale hanno alimentato un'impennata nelle transazioni, comprendenti 4,12 milioni di veicoli, 77,62 milioni di unita' di elettrodomestici e 56,63 milioni di dispositivi digitali come telefoni cellulari, tra gli altri, come mostrato dai dati del ministero. Il programma, parte degli sforzi piu' ampi della Cina per stimolare la domanda interna, ha alimentato una ripresa sostenuta della spesa di consumo nel Paese, secondo quanto riferito dal ministero.

