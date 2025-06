Cina | piattaforma digitale riunisce artefatti di Dunhuang 125 anni dopo la scoperta della grotta

A 125 anni dalla scoperta della Grotta della Biblioteca di Dunhuang, la Cina celebra un'epoca nuova con il lancio di una piattaforma digitale che raduna migliaia di artefatti culturali. Questo innovativo database non solo preserva la memoria storica, ma la rende accessibile a tutti, in un momento in cui la digitalizzazione dell'arte è cruciale per la nostra comprensione collettiva. Scopri come la tecnologia può riunire il passato e il presente!

Un innovativo database digitale, lanciato sabato a Dunhuang, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, ha riunito per la prima volta migliaia di reperti culturali dispersi provenienti dalla millenaria Grotta della biblioteca delle Grotte di Mogao. La piattaforma “Grotta della biblioteca Digitale”, sviluppata dall’Accademia di Dunhuang, integra 74.651 schede di reperti e condivide oltre 9.900 manoscritti, piu’ di 60.700 immagini e 8,4 milioni di caratteri. Scoperta accidentalmente nel 1900, la Grotta della biblioteca ha restituito oltre 73.000 reperti, tra cui scritture buddhiste, documenti e opere d’arte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: piattaforma digitale riunisce artefatti di Dunhuang 125 anni dopo la scoperta della grotta

Leggi anche Cina: piattaforma online intelligente per l’educazione supera 164 mln utenti registrati - Smart Education of China, una piattaforma online per l’educazione digitale, ha recentemente superato i 164 milioni di utenti registrati, secondo un libro bianco sull’istruzione intelligente.

Ne parlano su altre fonti

Cina: piattaforma digitale riunisce artefatti di Dunhuang 125 anni dopo la scoperta della grotta

Scrive romadailynews.it: Un innovativo database digitale, lanciato sabato a Dunhuang, nella provincia cinese nord-occidentale del Gansu, ha riunito per la prima volta migliaia di ...

Cina: piattaforma digitale interattiva mostra cultura Dunhuang online

Lo riporta elivebrescia.tv: Da ieri è accessibile al pubblico una piattaforma digitale interattiva di una duplicazione virtuale della Biblioteca murata nelle grotte di Mogao, un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO a ...