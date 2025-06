Cina | MOC USA minano seriamente consenso raggiunto a colloqui di Ginevra

Tensioni tra Cina e Stati Uniti: il ministero cinese del Commercio accusa Washington di aver minato il consenso raggiunto a Ginevra. Questo episodio non è solo un contraccolpo nei rapporti bilaterali, ma un chiaro segnale di come le dinamiche globali economiche stiano cambiando. Le misure restrittive statunitensi potrebbero avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali, influenzando mercati e alleanze internazionali. Resta da vedere come si evolverà questa sfida

Gli Stati Uniti hanno seriamente minato il consenso raggiunto durante i colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti a Ginevra, introducendo successivamente molteplici misure restrittive discriminatorie contro la Cina, ha dichiarato ieri il ministero cinese del Commercio (MOC). Queste misure comprendono l'emanazione di linee guida per il controllo delle esportazioni di chip di intelligenza artificiale, il blocco delle vendite di software di progettazione di chip in Cina e l'annuncio della revoca dei visti per gli studenti cinesi, secondo un portavoce del ministero. Queste azioni hanno violato gravemente il consenso raggiunto durante una telefonata tra i due capi di Stato il 17 gennaio e hanno danneggiato seriamente i diritti e gli interessi legittimi della Cina, ha dichiarato il portavoce.

