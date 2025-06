Cina-Italia | cerimonia di inaugurazione all’estero di Carnevale globale ceramica 1819 di Jingdezhen

Un ponte culturale tra Italia e Cina: la cerimonia del "Carnevale globale della ceramica 1819" a Faenza ha acceso i riflettori su un evento che celebra l'arte della ceramica, simbolo di tradizione e innovazione. Con la firma di progetti di cooperazione, questo incontro non è solo una festa della cultura, ma un volano per il dialogo artistico internazionale. Un'opportunità imperdibile per esplorare l'unione tra due mondi creativi.

La cerimonia di inaugurazione all’estero del “Carnevale globale della ceramica 1819” di Jingdezhen della Cina 2025, si e’ svolta di recente a Faenza, in Italia. L’evento ha presentato i punti salienti del carnevale e ha visto la firma di diversi progetti di cooperazione culturale e artistica tra Cina e Italia. Dal 18 al 19 ottobre 2025, Jingdezhen ospitera’ la 22ma edizione dell’Esposizione internazionale della ceramica di Jingdezhen e il “Carnevale globale della ceramica 1819”. In collaborazione con organizzazioni internazionali come l’International Academy of Ceramics (IAC), il carnevale sara’ caratterizzato da diversi eventi speciali, con l’obiettivo di attirare artisti e appassionati di ceramica in tutto il mondo, rendere omaggio all’eredita’ dell’artigianato ceramico tradizionale e guidare le nuove tendenze nello sviluppo della ceramica globale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina-Italia: cerimonia di inaugurazione all’estero di “Carnevale globale ceramica 1819” di Jingdezhen

Leggi anche Italdesign: prima Audi, ora la Cina? L'archistar Fuksas: “All'Italia non è rimasto nulla” - L'archistar Massimiliano Fuksas esprime una critica profonda alla situazione industriale italiana, evidenziando la perdita di eccellenze come Italdesign e il passaggio di Audi in Cina.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cina: Xi partecipa a cerimonia apertura quarta riunione ministeriale China-CELAC Forum; Cina – La Casa Madre dell’Ispettoria cinese, l’“Instituto Salesiano”, ospita la cerimonia di inaugurazione del nuovo campus; Cimmino al Sole24Ore: puntare sui nuovi mercati. L’accordo tra Ue e India è una priorità. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Inaugurati nuovi stabilimenti di aziende italiane in Cina

Si legge su ansa.it: Il Consolato generale d'Italia a Shanghai ha preso parte alla cerimonia di inaugurazione del nuovo centro produttivo di Tecniplast, situato nel Kunshan German Industrial Park, nel distretto di Zhangpu ...

Mattarella incoraggia la Cina: «Si adoperi la pace in Ucraina»

Lo riporta msn.com: c’e’ Pier Ferdinando Casini, nuovo presidente onorario del forum Cina-Italia ... di Beida a Pechino nella cerimonia che ha visto la firma per l’inaugurazione della cattedra di studi italiani ...

Cina-Italia: Shanghai, al via programma cinematografico per promuovere scambi culturali

Scrive cronachenuoresi.it: Shanghai, 23 gen 11:35 – (Xinhua) – “Cina-Italia: nuovi registi emergenti”, un programma ... Secondo il memorandum firmato in occasione della cerimonia di inaugurazione, saranno realizzate una serie ...