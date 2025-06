Cina | Hainan crescita industria del durian a Baoting alimenta economia locale

In Cina, il durian non è solo un frutto esotico, ma una vera e propria opportunità economica! La contea di Baoting, in Hainan, sta vivendo un boom grazie a questa coltivazione, che sta trasformando l'economia locale e rivitalizzando le aree rurali. Un esempio lampante di come l'agricoltura possa diventare motore di sviluppo. Curioso di scoprire come un semplice frutto possa cambiare il destino di intere comunità?

La contea autonoma Li e Miao di Baoting, nella provincia meridionale cinese di Hainan, e’ diventata un centro chiave per la coltivazione del durian in Cina, con piantagioni in espansione che hanno favorito la crescita economica locale e rivitalizzato le aree rurali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma623887362388732025-06-03cina-hainan-crescita-industria-del-durian-a-baoting-alimenta-economia-locale Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Hainan, crescita industria del durian a Baoting alimenta economia locale

