Cina | giovane intagliatore di giada da’ vitalita’ a un’arte tradizionale

Tang Xiao, giovane intagliatore di giada, sta riportando in vita una tradizione millenaria che rischiava di scomparire. Cresciuto nell’arte sotto l'ala del padre, Tang Shuai, ha saputo unire la maestria artigianale a una visione fresca e contemporanea. In un mondo sempre più digitale, il suo lavoro rappresenta un ponte tra passato e futuro, dimostrando che le radici culturali possono fiorire anche nel presente. La sua storia è un esempio perfetto di come l'arte possa

Tang Xiao, nato negli anni Duemila, proviene dalla contea autonoma Manciu’ di Xiuyan, nella provincia cinese nord-orientale del Liaoning. Cresciuto nello studio di suo padre Tang Shuai, maestro intagliatore di giada, e’ stato profondamente influenzato da quest’arte fin dalla giovane eta’. Dopo essersi laureato presso la China Academy of Art nel 2023, e’ tornato nella sua cittadina natale e ha fondato uno studio. Tang preserva la tecnica tradizionale dell’intaglio, infondendo pero’ alle sue creazioni un’estetica accademica. Per rispondere agli interessi dei giovani, incorpora elementi della cultura tradizionale cinese e design moderni nelle sue opere, fondendo maestria professionale ed energia giovanile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: giovane intagliatore di giada da’ vitalita’ a un’arte tradizionale

Leggi anche Cina: incontriamo giovane dalla Repubblica Ceca appassionato di MTC - In questo video, incontriamo Zdenek Chmelka, giovane dalla Repubblica Ceca appassionato di medicina tradizionale cinese (MTC).

Approfondimenti da altre fonti

Cina: giovane intagliatore di giada da’ vitalita’ a un’arte tradizionale

Riporta romadailynews.it: Tang Xiao, nato negli anni Duemila, proviene dalla contea autonoma Manciu' di Xiuyan, nella provincia cinese nord-orientale del Liaoning. Cresciuto nello ...

Giada, l'italia che piace alla Cina

Scrive repubblica.it: Con capitali e strategie made in China. Non è un ossimoro ma l'essenza di Giada, marchio nato a Milano nel 2001 e cresciuto in Cina fino a raggiungere 46 punti vendita. Oggi arriva nel cuore del ...