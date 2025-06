Cina | giovane ciclista vince qualificazioni UCI pump track a Shenyang accede a finali mondiali

Un giovane talento si fa strada nel mondo del ciclismo! Wang Zhihao, appena 17 anni, ha conquistato la vittoria nelle qualificazioni UCI di pump track a Shenyang, assicurandosi un posto alle finali mondiali. Questo successo non è solo una vittoria personale, ma rappresenta un trend crescente in Cina, dove il ciclismo sta guadagnando sempre più popolarità tra i giovani. Prepariamoci a vedere un futuro brillante per questo campione in erba!

Ieri si e' conclusa la qualificazione per i Campionati mondiali UCI di pump track in Cina, tappa di Shenyang, e la League cinese di pump track di ciclismo, tappa di Shenyang. L'astro nascente di 17 anni, Wang Zhihao, ha vinto il campionato nella categoria Elite maschile, assicurandosi la qualificazione diretta alle finali dei Campionati mondiali, che si terranno in Svizzera a settembre. La competizione ha riguardato tutte le fasce d'eta', dai tre anni agli adulti, con entrambe le categorie Elite e Amatoriale, per un totale di 359 concorrenti.

