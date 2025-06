Cina | festival internazionale di cartoni animati promuove scambi culturali

Si è concluso il 21° Festival Internazionale Cinese dei Cartoni Animati a Hangzhou, un evento che non solo celebra l’arte dell'animazione, ma promuove anche scambi culturali tra diverse nazioni. In un mondo sempre più interconnesso, la creatività visiva diventa un linguaggio universale capace di unire culture diverse. Questo festival rappresenta un'opportunità unica per artisti e appassionati di esplorare nuove frontiere nel panorama globale dell'animazione.

La 21ma edizione del Festival internazionale cinese dei cartoni animati e dell'animazione si e' concluso ieri nella citta' orientale cinese di Hangzhou.

Il Dragon Boat Festival si avvicina e l'Amministrazione nazionale cinese per l'immigrazione prevede un incremento significativo negli spostamenti transfrontalieri.

