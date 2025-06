Cina | Dragon Boat Festival +27% di viaggi transfrontalieri durante vacanze

Il Dragon Boat Festival ha dato il via a un'ondata di viaggi transfrontalieri in Cina, con quasi 5,91 milioni di spostamenti in soli tre giorni. Questo aumento del 2,7% rispetto allo scorso anno non è solo un segnale di ripresa del turismo, ma anche un riflesso della crescente voglia di esplorare e riconnettersi globalmente. Un dato che stimola la riflessione: quanto sono cambiati i nostri modi di viaggiare dopo la pandemia?

La Cina ha registrato quasi 5,91 milioni di viaggi transfrontalieri durante i tre giorni di vacanze per il Dragon Boat Festival, che si sono conclusi ieri, segnando un aumento del 2,7% su base annua, secondo i dati pubblicati oggi dall’Amministrazione nazionale per l’immigrazione. Il giorno in cui si sono registrati piu’ viaggi e’ stato il primo giugno, con quasi 2,09 milioni di viaggi transfrontalieri. Un aumento significativo e’ stato registrato negli arrivi di persone straniere che hanno beneficiato delle politiche cinesi di esenzione dal visto. Un totale di 231.000 cittadini stranieri sono entrati nel Paese senza visto durante le vacanze, segnando un aumento del 59,4% anno su anno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Dragon Boat Festival, +2,7% di viaggi transfrontalieri durante vacanze

Leggi anche La Cina muove navi e aerei da guerra: scattano le Golden Dragon - La Cina ha avviato le manovre militari "Golden Dragon", mobilitando navi e aerei da guerra in operazioni via terra, mare e aria.

