Cillian Murphy Torna nella Trilogia di 28 Anni Dopo | Quando e Dove Vederlo

Cillian Murphy torna a farci sudare freddo! Dopo 28 anni, l’attore riprende il suo ruolo iconico nella trilogia di "28 Giorni Dopo". Gli appassionati di horror e cinema post-apocalittico possono ora segnare sul calendario il ritorno del terrore. Un'opportunità imperdibile per rivivere la frenesia della saga e scoprire come si evolverà in un contesto attuale sempre più inquietante. Non perderti i dettagli sulla premiere!

L'attesa è finita! Ecco i dettagli sul coinvolgimento di Cillian Murphy nei prossimi capitoli della saga zombie di Danny Boyle e Alex Garland, dal sequel Bone Temple al futuro.

Film critic Ben Croll speaks to Eve Jackson about the latest film releases, including Cillian Murphy in his first starring role since winning the Oscar for "Oppenheimer". They also discuss Canada's master of the macabre, David Cronenberg's… Leggi la discussione

Cillian Murphy compie 49 anni: da Peaky Blinders a Oppenheimer, l’attore che continua a sorprendere. 🔗Cosa riportano altre fonti

28 anni dopo, che fine ha fatto il personaggio di Cillian Murphy? Parla il regista

Riporta cinema.everyeye.it: Sentite che cosa ha detto il regista di 28 anni giorni dopo e 28 anni dopo a proposito del personaggio di Cillian Muprhy.

28 anni dopo, che ne è stato dei superstiti di Cillian Murphy e Naomie Harris? Danny Boyle: "Non posso dirlo"

Scrive msn.com: Il regista di "28 anni dopo", Danny Boyle, prova a rivelare il destino dei sopravvissuti originali interpretati da Cillian Murphy e Naomie Harris, sebbene introduca un gruppo di sopravvissuti completa ...

Cillian Murphy torna nel trailer di "28 anni dopo" ma solo per spezzarvi il cuore

Si legge su tag24.it: Cillian Murphy, in una "veste" del tutto nuova e assolutamente spaventosa... E' stato annunciato che la pellicola sarà la prima di una nuova trilogia, prossimamente diretta da Nia DaCosta.