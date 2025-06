Cillian murphy e il ritorno della trilogia di 28 giorni dopo

Cillian Murphy torna nei panni di Jim in "28 Years Later", una notizia che riaccende l'interesse per il genere horror post-apocalittico! Danny Boyle, il regista visionario, conferma il suo ritorno in una trilogia attesa da anni. Con la crescente voglia di storie che esplorano la resilienza umana in un mondo in crisi, questo progetto si inserisce perfettamente nel contesto attuale. Chi è pronto ad affrontare l'ansia del terrore?

ritorno della trilogia "28 Years Later": conferma del regista. Il regista Danny Boyle ha annunciato ufficialmente che il personaggio di Jim, interpretato da Cillian Murphy, tornerà nella futura trilogia "28 Years Later". Questa notizia rappresenta un passo importante per i fan del franchise, in attesa di ulteriori dettagli sui prossimi capitoli. dettagli sulla partecipazione di cillian murphy. Durante un'intervista rilasciata a Business Insider, Boyle ha confermato che Murphy apparirà nel finale del film intitolato "28 Years Later: The Bone Temple", diretto da Nia DaCosta. Il regista ha dichiarato: "Murphy avrà una breve apparizione alla fine del film.

Leggi anche Ralph Fiennes difende Voldemort e suggerisce Cillian Murphy per nuova serie HBO - ricerca affascinante dell'umanitĂ . In una recente intervista, Fiennes ha difeso Voldemort come un personaggio sfaccettato e ha suggerito Cillian Murphy come possibile protagonista per una nuova serie HBO, lasciando intravedere la sua visione su come esplorare ulteriormente la complessitĂ di questo celebre antagonista.

Film critic Ben Croll speaks to Eve Jackson about the latest film releases, including Cillian Murphy in his first starring role since winning the Oscar for "Oppenheimer". They also discuss Canada's master of the macabre, David Cronenberg's… Leggi la discussione

