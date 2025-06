Ciliegie calorie proprietà e benefici di un frutto della stagione

Le ciliegie, simbolo dell'estate, non sono solo un delizioso snack: apportano pochi calorie e tantissimi benefici. Ricche di antiossidanti e vitamine, favoriscono il benessere del cuore e della pelle. La loro versatilità in cucina le rende perfette per dolci, insalate o anche come ingrediente per cocktail estivi rinfrescanti. Durante questa stagione, concediti il piacere autentico delle ciliegie: un piccolo gesto che fa bene alla salute e all'umore!