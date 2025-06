Ciclista tra volto e ucciso da un camion | tragedia sulla Cispapadana

Tragedia sulle strade italiane: un ciclista ha perso la vita in un incidente con un camion sulla Cispadana. Questo evento drammatico riporta l'attenzione sull'importanza della sicurezza stradale, in un periodo in cui il numero di ciclisti è in aumento. La mobilità sostenibile è un trend in crescita, ma occorre garantire tutele adeguate per chi sceglie di pedalare. Un momento di riflessione su come possiamo rendere le nostre strade più sicure.

Gualtieri (Reggio Emilia), 3 giugno 2025 – Un uomo ha perso la vita in mattinata, verso le 10,30, in un incidente sulla strada Cispadana, tra Gualtieri e Pieve Saliceto. La vittima, non identificata nell’immediatezza in quanto senza documenti o altri elementi personali, era in bici. Ha attraversato la carreggiata proprio mentre stava sopraggiungendo un camion. L’autista non è riuscito a evitare l’impatto, nonostante la frenata, un tentativo di sterzata e il suono del clacson. L’impatto è stato inevitabile, con il ciclista – che reggeva la bici a mano – che è stato sbalzato nella corsia adiacente, con traumi risultati fatali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ciclista tra volto e ucciso da un camion: tragedia sulla Cispapadana

Segui queste discussioni sui social

#Ciclista positivo all’#alcoltest: #multa e 60 giorni di #carcerenews/2025/03/ciclista-positivo-allalcol-test-multa-60-giorni-carcere/ Leggi la discussione

#Tivoli: #ciclista caduto in un dirupo #soccorso dai #VigiliDelFuoco con l'#elicotteroIndividuato dall'alto dai piloti e raggiunto dai #soccorritori con un verricello. Poi trasportato con una barella e ricoverato in #ospedaleonline/tivoli-… Leggi la discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ciclista investito e ucciso da un camion a Landriano

Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it: LANDRIANO. Un ciclista è stato travolto e ucciso da un camion di Bartolini sulla sP2 sul ponte sul Lambro a Landriano venerdì pomeriggio poco prima delle 15. Secondo una prima ricostruzione ...

Incidente a Bologna, ciclista investito e ucciso dal camion dei rifiuti

Riporta ilrestodelcarlino.it: a partire da pedoni e ciclisti. Una Città 30 più efficace: riavvio dei controlli dei vigili sulle strade 30 km/h, dossi e restringimenti veri per fare andare piano auto e camion, anche in curva.

Ciclista travolto e ucciso da un camion a Cernusco sul Naviglio: morto un anziano di 74 anni

Segnala msn.com: Milano – Un anziano di 74 anni è morto dopo essere stato travolto da un mezzo pesante mentre viaggiava, in sella alla sua bicicletta, nel territorio di Cernusco sul Naviglio. L’incidente è ...