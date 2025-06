ciclabili in 5 anni 18 km in più

Oggi, in occasione della Giornata mondiale della bicicletta, Modena festeggia un incremento di 18 km di piste ciclabili negli ultimi cinque anni. Questo non è solo un traguardo locale, ma un segnale chiaro di una crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. Con il boom delle biciclette, la città si prepara a diventare un modello a livello nazionale. Scoprire perché scegliere due ruote non è mai stato così vantaggioso!

Oggi, 3 giugno, ricorre la Giornata mondiale della bicicletta. Proprio in occasione di questo anniversario, l’ufficio studi Lapam Confartigianato ha svolto un’analisi sulla filiera della bicicletta nel territorio di Modena e provincia che si è soffermato anche sulla lunghezza delle piste ciclabili nel comune modenese. Gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2022, evidenziano che a Modena vi sono 241,4 km di piste ciclabili, posizionandola al quarto posto in Italia. In cinque anni nel territorio si sono realizzati 18,4 km di piste ciclabili in più. In rapporto alla superficie territoriale di ciascun capoluogo, Modena è al nono posto in Italia per densità delle piste ciclabili con 131,8 km di ciclabili ogni 100 km quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it