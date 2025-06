Cicerale In Tour | ecco il primo fan club italiano dedicato ai tour di Nostalgia 90

Cicerale in Tour sta conquistando il cuore degli amanti della musica anni '90! ?? Fondato da Manuel Gasparrini e Valentina Rizzo, questo primo fan club italiano non è solo un luogo di incontro, ma un vero e proprio viaggio tra ricordi e melodie indimenticabili. Con la nostalgia che pervade le nuove generazioni, l'iniziativa si inserisce perfettamente nel trend del revival musicale. Unisciti a questa comunità e riscopri le emozioni che hanno segnato un’epoca!

Sta diventando sempre più virale “Cicerale in Tour”. Il progetto nasce nel 2022 da un'idea di Manuel Gasparrini e Valentina Rizzo: questa pagina non è solo un fans club ma una vera e propria comunità di appassionati, un movimento che celebra la musica e le emozioni degli anni più iconici della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Cicerale In Tour": ecco il primo fan club italiano dedicato ai tour di Nostalgia 90

Se ne parla anche su altri siti

"Cicerale In Tour": ecco il primo fan club italiano dedicato ai tour di Nostalgia 90

Scrive salernotoday.it: Sta diventando sempre più virale “Cicerale in Tour” . Il progetto nasce nel 2022 da un'idea di Manuel Gasparrini e Valentina Rizzo: questa pagina non è solo un fans club ma una vera e propria comunità ...