Il mondo del baseball è in lutto per la prematura scomparsa di Masanori Kamachi, un simbolo di passione e dedizione. A soli 49 anni, "Masa" ha lasciato un segno indelebile nei Boars Grosseto e oltre, dimostrando che lo sport è una famiglia. La sua storia ci ricorda quanto il baseball unisca le persone, creando legami che trascendono il campo. In un'epoca in cui il team spirit è fondamentale, il suo esempio rimarrà vivo nel cuore di tutti.

Grosseto, 3 giugno 2025 – Una brutta notizia ha colpito il movimento del batti e corri maremmano: è venuto a mancare Masanori Kamachi, 49 anni, per due stagioni colonna portante dei Boars Grosseto, formazione che milita nel campionato di serie B di baseball. “ Masa ”, come lo chiamavano tutti, ha anche giocato a Monteriggioni e con l’Estra Siena. Era malato da alcuni anni. Lascia la moglie e una figlia piccola. Abitava a Colle Val D’Elsa ed era un mastro vetraio molto apprezzato. Arrivato dal Giappone nel 1995 per lavorare, ha iniziato da subito a giocare a baseball. Aveva infatti un passato da semiprofessionista nel Sol Levante con la squadra della scuola superiore, Kurume Kougyo Daigaku Fuzoku dove giocava interbase. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Ciao Masa”. Il mondo del baseball piange la scomparsa di Masanori Kamachi

