Ciak si gira d’estate | campus di regia e festival

Quest'estate, il cinema diventa protagonista con due campus gratuiti a Milano, pensati per i giovani cineasti del futuro! "E tu, che animale sei?" offre un'opportunità unica per ragazzi tra i 12 e i 16 anni di esplorare la regia con esperti del settore. In un periodo in cui la creatività giovanile è più che mai al centro della scena, non perdere questa chance di trasformare le tue idee in immagini!

Due campus gratuiti, a base di cinema, per ragazze e ragazzi tra i 12 e i 21 anni: a promuoverli è Cineteca Milano in collaborazione con Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale Ets. Il primo si intitola "E tu, che animale sei?" ed è rivolto a ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni. Un Workshop di regia a cura dei filmmaker Andrea Sestu e Federico Allocca che si svilupperà dal 23 al 27 giugno. Sarà un'esperienza immersiva nel mondo del cinema e dell'immaginario animale, ispirata alla mostra "La pop-art animata di Bruno Bozzetto" che è allestita al Mic, il Museo Interattivo del Cinema di viale Fulvio testi.

