Ci sono creme con Spf E non sono solari

Sapevi che molte creme quotidiane contengono SPF, ma non sono solari? Indossare la protezione solare ogni giorno è fondamentale per la salute della pelle, specialmente in un’epoca in cui l'inquinamento e i raggi UV sono sempre più insidiosi. Rompi i miti! Aggiungere il fattore di protezione alla tua routine non solo protegge dai danni, ma mantiene anche la tua pelle giovane e luminosa. Scopri come abbracciare questa abitudine indispensabile!

Indossare la protezione solare tutti i giorni, e non solo al mare, è una questione di salute, ma non solo. Il problema è che, purtroppo, ci sono ancora troppi falsi miti che circondano il tema. Uno di quelli più difficili da eliminare purtroppo, è la convinzione che aggiungere il fattore di protezione alla fine della normale skincare routine appesantisca la pelle e la faccia sudare. Nulla di più sbagliato. Oggi infatti, è più semplice incontrare una crema solare leggera e trasparente, piuttosto che lascia un alone spettrale o appesantisca e faccia sudare la pelle. Oltre ad offrire una protezione ad ampio spettro (UVA, UVB e IR), le migliori protezioni solari sono anche quelle non comedogeniche, ciò che non occludono i pori. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Ci sono creme con Spf. E non sono solari

Leggi anche Le creme per il contorno occhi ad azione rassodante e levigante sono un valido aiuto per migliorare l'aspetto delle palpebre cadenti - Le creme per il contorno occhi ad azione rassodante e levigante offrono un valido supporto per contrastare le palpebre cadenti, donando freschezza allo sguardo.

Segui queste discussioni sui social

Auf #radioeins läuft...Sono: A New Cage#NowPlaying #Sono com/track/3ADSESqczyMPO97S1HVBho Leggi la discussione

Sono SOPRAVVISSUTO al GLITCH in Minecraft! #al #glitch #in #Minecraft #MinecraftITA #MinecraftItaVanilla #MinecraftItalia #MinecraftMa #MinecraftSurvival #MinecraftTutorial #MinecraftVanilla #MinecraftVideos #sono #sopravvissuto #SurvivalI… Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Ci sono creme con Spf. E non sono solari

Secondo amica.it: Una crema solare leggera protegge la pelle del viso senza appesantirla e senza farla sudare, l’incubo estivo di ogni donna.

Sieri e creme giorno viso con SPF: la leggerezza è qui

Segnala amica.it: Le migliori creme viso giorno con SPF, i fluidi e i sieri sono così leggeri che indossare la protezione solare sarà un piacere.

Creme solari, non comprarle se contengono questo ingrediente: rischi la salute

Come scrive sfilate.it: La crema solare va messa tutto l'anno e non solo in estate ma attenzione a cosa contiene: se c'è un certo ingrediente, rischi grosso.