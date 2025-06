Ci hanno regalato cibo scaduto a marzo al Rimini Wellness | la denuncia dei partecipanti e la prova video Lotto etichettato male?

Un episodio sconcertante al Rimini Wellness solleva interrogativi sul controllo della qualità nei grandi eventi. Partecipanti hanno denunciato la distribuzione di cibo scaduto, incluso un lotto di fette biscottate. In un’epoca in cui la salute e il benessere sono al centro dell'attenzione, questa situazione mette in luce l'importanza di standard rigorosi, anche in eventi celebrati per promuovere uno stile di vita sano. La fiducia è fondamentale: come possiamo garantire la qualità?

“Questo è buono però volevo far vedere una cosa, sono leggermente scaduti.”: decine di partecipanti al Rimini Wellness hanno denunciato con dei video sui social di aver ricevuto cibo scaduto durante la manifestazione dedicata al mondo del benessere e degli sportivi. In particolare gli utenti sui social hanno additato delle fette biscottate distribuite allo stand della Galbusera, mostrando che sotto all’etichetta con una data di scadenza, il 19 dicembre 2025, se ne “nascondeva” un’altra, quella del 19 marzo 2025. Si tratta di cibo scaduto? Secondo molti utenti si tratta di un lotto etichettato male in precedenza e quindi “ri-etichettato” a causa di un errore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ci hanno regalato cibo scaduto a marzo al Rimini Wellness”: la denuncia dei partecipanti e la “prova” video. Lotto etichettato male?

