“Ci hanno dato cibo scaduto al Rimini wellness” la denuncia sui social e la risposta di Galbusera

"Scadenze e qualità: un mix rischioso al Rimini Wellness! ?? Recenti video su TikTok hanno scatenato polemiche sul cibo fornito, in particolare fette biscottate di Galbusera con date di scadenza confuse. La risposta dell'azienda non si è fatta attendere, cercando di chiarire la situazione. Questo episodio mette in luce un tema caldo: l'importanza della trasparenza alimentare. Siete pronti a sapere cosa mangiate? ???"

Al Rimini Wellness, sui social – soprattutto TikTok – sono circolati video che mostrano fette biscottate con due date di scadenza diverse, sollevando dubbi sulla bontà del prodotto. Galbusera ha però spiegato cosa è accaduto con una nota ufficiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

