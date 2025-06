Chroma Le stelle della musica all’Umbriafiere

Il Chroma Festival si prepara a illuminare l’Umbria con un mix irresistibile di musica, arte e cultura! Dal 5 all’8, l’UmbriaFiere ospiterà non solo star della scena musicale italiana, ma anche talenti locali in un’esplosione di creatività. Workshop, street art e performance renderanno l’atmosfera davvero unica. Non perdere l’occasione di immergerti in questo evento che celebra la rinascita culturale post-pandemia, dove ogni nota racconta una nuova storia!

Grandi nomi della scena musicale nazionale, le realtà più interessanti del panorama umbro e un ricco cartellone di attività collaterali scandito da workshop, street art, performance e installazioni artistiche. E’ tutto pronto per l’ottava edizione del “ Chroma Festival “ in scena da giovedì 5 a domenica sul palco allestito all’esterno dell’ Umbrafiere. Il festival è diventato rapidamente un riferimento per il circuito nazionale, per la sua capacità di creare un punto d’incontro tra musica di qualità (con il meglio dell’offerta contemporanea) e attività d’intrattenimento per tutti. Il cartellone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chroma Le stelle della musica all’Umbriafiere

Un'esplosione di suoni e talenti al Chroma Festival 2025: Bastia Umbra capitale della musica contemporanea.

Da giovedì a domenica l'ottava edzione del festival: grandi nomi del panorama nazionale, artisti umbri, street art e performance

Tutto è pronto per il Chroma Festival, l'evento musicale che dà il via all'estate musicale umbra all'Umbriafiere di Bastia Umbra ... ormai diventato una solida realtà nazionale per la musica dal vivo

Sarà il Chroma Festival, dal primo al 4 giugno all'Umbriafiere di Bastia ... "solida realtà" nazionale per la musica dal vivo