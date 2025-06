Chris Evans dopo Capitan America | I miei ultimi ruoli? Hanno rovinato la mia carriera

Chris Evans, il leggendario Capitan America, si confessa ironicamente: "I miei ultimi ruoli hanno rovinato la mia carriera". Dopo un decennio nei panni di Steve Rogers, l'attore ha affrontato sfide inaspettate nel suo percorso post-MCU. Questo spinge a riflettere su come le etichette possano influenzare le carriere di star che cercano di reinventarsi. La domanda è: riuscirà a riscattarsi in ruoli inediti e sorprendenti?

Chris Evans commenta con ironia i progetti affrontati dopo il ruolo di Capitan America e la piega inaspettata della sua carriera. Dopo aver vestito i panni di Steve Rogers per oltre un decennio, Chris Evans ha salutato Capitan America in Avengers: Endgame, chiudendo uno dei capitoli più iconici del Marvel Cinematic Universe. Ma il post-MCU non si è rivelato semplice da navigare. Subito dopo l'uscita dal franchise, Evans ha conquistato pubblico e critica nel ruolo del carismatico villain in Knives Out di Rian Johnson. Tuttavia, da quel momento in poi, i suoi progetti successivi hanno ricevuto un'accoglienza più tiepida. 🔗 Leggi su Movieplayer.it