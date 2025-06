Chiusura in musica ai Giardini pubblici per la campagna referendaria | Strumento di democrazia diretta

La chiusura in musica nei Giardini pubblici segna un momento cruciale per la democrazia diretta. Venerdì, dalle 20.30, il concerto della band Artenovecento, dedicato a De Andrè, non sarà solo un tributo, ma anche un'opportunità per ascoltare le voci di chi sta dietro la campagna referendaria. In un'epoca in cui la partecipazione civica è più importante che mai, questo evento promette di unire arte e impegno sociale. Non mancate!

Chiusura in musica per la campagna referendaria in vista della chiamata alle urne dell'8 e 9 giugno. Venerdì nei Giardini pubblici, via Giuseppe Verdi, dalle ore 20.30 concerto della band Artenovecento, omaggio a De Andrè. Nel corso della serata sono previsti interventi di tutte le realtà che.

