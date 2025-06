Chiuso un locale sannita deferito il titolare per lavoro in nero e carenze igieniche

Un altro colpo ai locali che non rispettano le regole: un locale sannita è stato chiuso e il titolare deferito per lavoro in nero e gravi carenze igieniche. Questo intervento evidenzia l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, in un momento in cui la ristorazione è al centro di una crescente attenzione per la qualità. La vigilanza continua: ogni piatto deve essere servito con responsabilità!

Ancora nel mirino delle forze dell’ordine i locali pubblici ricreativi eo di ristorazione, per garantire la salute dei cittadini. Questa volta nel mirino dei Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’Asl di Benevento, a seguito di un’ispezione mirata . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Chiuso un locale sannita, deferito il titolare per lavoro in nero e carenze igieniche

Leggi anche Chiuso un locale di Empoli per droga, risse e clienti con precedenti: licenza sospesa dal questore - Un locale di Empoli è stato chiuso per 10 giorni dal Questore di Firenze a causa di episodi di droga e risse frequenti, nonché per la presenza di clienti con precedenti penali.