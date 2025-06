Chiude il locale In Piazzetta food and drink dopo lo stop del questore

Un altro colpo per la movida cittadina: il "In Piazzetta Food and Drink" chiude definitivamente. Dopo un lungo stop imposto dal questore per la vendita di alcol ai minorenni, il locale non riaprirà più, lasciando un vuoto nel cuore della vita notturna. Questa vicenda segna un trend preoccupante: la crescente attenzione delle autorità verso la sicurezza dei giovani, che potrebbe trasformare il volto della nostra movida. Che ne sarà dei nostri luoghi di socialità?

Un altro bar in centro che molla, che non riaprirà più. Si tratta del "In Piazzetta Food and drink" che si trova in piazzetta Buonamici e che era stato chiuso per ben 35 giorni dal questore Pasquale de Lorenzo in questo sorpreso a vendere bevande alcoliche a minorenni durante le serate della movida. Il bar avrebbe dovuto riaprire a fine maggio ma quel bandone non è mai più stato tirato su. Al posto della vetrina del locale, è stato affisso un cartello nel quale la storica dipendente si congeda dai clienti. "Dopo 3 lunghi anni – si legge nel cartello – il mio percorso alla Piazzetta termina. Non dimenticherò i pianti, le risate e i balletti fatti davanti al mio bancone.

