Chiude il Calolzio… è l' ennesimo autogol per la nostra città

Chiude il Calolzio calcio: un duro colpo per la comunità sportiva e per l'identità della nostra città. Sonia Mazzoleni, consigliere di opposizione, non le manda a dire e parla di un vero e proprio autogol. Questo caso non è isolato: il declino delle società sportive locali sta diventando un trend preoccupante in molte città italiane, minacciando valori fondamentali come il senso di appartenza e il supporto alla gioventù. Riflessioni necessarie per un futuro migliore.

"Chiude il Calolzio calcio: è l'ennesimo autogol per la nostra Città". Non usa mezzi termini Sonia Mazzoleni, consigliere di opposizione alla guida della lista civica Calolziocorte BeneComune, nell'esperimere solidarietà alla storica società calcistica "Acd Calolziocorte" che ha deciso di non.

