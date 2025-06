Chirurgia urologica il professore Minervini presenta le novità | Firenze capitale della medicina del futuro

Firenze si prepara a diventare il fulcro della chirurgia urologica del futuro! Dal 4 al 6 giugno, il congresso "CILR and AI 25" riunirà esperti mondiali nel cuore della città. La combinazione di laparoscopia avanzata e intelligenza artificiale promette di rivoluzionare le pratiche chirurgiche, riducendo i tempi di recupero e migliorando i risultati. Scopri come la tecnologia sta cambiando il volto della medicina contemporanea!

Firenze, 3 giugno 2025 – Firenze capitale della chirurgia urologica mininvasiva laparoscopica e robotica. Dal 4 al 6 giugno 2025 ospiterà al Teatro Cartiere Carrara il "CILR and AI 25 – Challenges in Laparoscopy and Robotics and Artificial Intelligence", congresso internazionale di primo piano dedicato alla chirurgia robotica mininvasiva e all’applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito clinico. Attesi oltre mille urologi da cinquanta Paesi: un evento che rafforza il ruolo di Firenze come centro di eccellenza mondiale nell’innovazione tecnologica in chirurgia. Il congresso sarà guidato da un comitato scientifico di altissimo livello: Vito Pansadoro, Andrea Minervini, Inderbir Gill, Giuseppe Simone, James Porter e Xu Zhang, nomi che hanno fatto la storia della chirurgia robotica. 🔗 Leggi su Lanazione.it