Chieti partiti i lavori di riqualificazione del complesso san Raffaele

Sono ufficialmente partiti i lavori di riqualificazione dell’ex conservatorio San Raffaele a Chieti, un tassello fondamentale del progetto di rigenerazione urbana “La via dei conventi”. Con un investimento di 15 milioni di euro, finanziato da fondi Pinqua e Pnrr, questo intervento non solo darà nuova vita al quartiere Trivigliano, ma segna un passo importante verso una città più sostenibile e vivibile. Sarà interessante scoprire come trasformerà il volto di Chieti!

Avviati i lavori di riqualificazione anche dell’ex conservatorio San Raffaele, nel cuore del quartiere Trivigliano e parte del progetto di rigenerazione urbana “La via dei conventi” finanziata con fondi Pinqua e Pnrr per 15 milioni di euro. Nell’edificio in via degli Agostiniani, stamane, 3. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, partiti i lavori di riqualificazione del complesso san Raffaele

Le notizie più recenti da fonti esterne

Partiti i lavori di riqualificazione complesso San Raffaele: “Riprenderà vita un edificio importante per il quartiere Trivigliano”

Scrive abruzzolive.it: Chieti. Avviati i lavori di riqualificazione anche dell’ex conservatorio San Raffaele, nel cuore del quartiere Trivigliano e parte del progetto ...

Lavori per la riqualificazione del campo sportivo di Sant’Anna a Chieti partono il 23 giugno

Riporta gaeta.it: a Chieti parte la riqualificazione del campo sportivo di Sant’Anna con un investimento di oltre 700mila euro, finanziato da Sport e Salute Spa e Chieti FC, per modernizzare strutture e impianti entro ...

Chieti, via libera alla riqualificazione del Campo di Sant’Anna

Segnala abruzzonews.eu: Sindaco e assessore Pantalone: "Si parte il 23 giugno. Riqualifichiamo Sant’Anna, un investimento concreto per lo sport e per la città" ...