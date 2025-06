Chieti Carlo Pantalone nominato Cavaliere della Repubblica

Un riconoscimento che fa brillare Chieti! Carlo Pantalone, imprenditore di spicco e figura amata della comunità, è stato nominato Cavaliere della Repubblica. Questa celebrazione non è solo un tributo al suo impegno, ma rappresenta anche un simbolo di rinascita per l'economia locale. In un'epoca in cui sostenibilità e innovazione sono al centro del dibattito, la sua storia ispira a guardare al futuro con coraggio e determinazione.

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, tenutesi ieri mattina, 2 giugno, alla villa comunale di Chieti, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Carlo Pantalone, storico imprenditore chietino e abruzzese e padre dell’assessore comunale Manuel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Chieti, Carlo Pantalone nominato Cavaliere della Repubblica

