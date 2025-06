Chiesa una nuova vita a 40 anni | Basta ufficio mi faccio prete

A 40 anni, lasciare tutto per abbracciare la vita sacerdotale è una scelta audace. Storie di ex-professionisti che cambiano rotta, abbandonando carriere consolidate per servire la comunità. In un mondo dove il successo si misura in chiavi materiali, questi uomini dimostrano che la vera realizzazione può trovarsi nel servizio e nella spiritualità. Una riflessione profonda su cosa significhi davvero "cambiare vita". Scopri come il coraggio può riscrivere il destino!

Magari volevano diventare ingegneri, docenti di filosofia, amministratori delegati, militari in carriera. Poi però tutto cambia, la vita prende una direzione inaspettata, oggi realmente controcorrente. Entrano in seminario. Fino al giorno in cui vengono ordinati sacerdoti da Papa Leone XIV. Sono storie poco conosciute, che segnano un passo in controtendenza. Perché se è vero - come segnalano i dati e gli studi – che le vocazioni sono in ulteriore calo, con tutto quel che ne consegue (chiese che si svuotano, una religiosità tiepida e fluida), curiosamente crescono, sia pure con numeri poco appariscenti, quelle cosiddette tardive, ossia maturate in età più avanzata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Chiesa, una nuova vita a 40 anni: "Basta ufficio, mi faccio prete"

Leggi anche Pittura e scultura in mostra alla chiesa di Sant'Agostino, la nuova esposizione di Maria Mazzotti e Margherita Budini - Dal 24 maggio all’8 giugno, la chiesa di Sant’Agostino a Cesena ospita la mostra di pittura e scultura di Maria Mazzotti e Margherita Budini.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chiesa, una nuova vita a 40 anni: Basta ufficio, mi faccio prete | .it; Obbligo di aborto: deriva da combattere con l’amore per donne e bambini; Peppe Quintale: “Ecco come ho perso 40 kg in un anno”/ “La svolta dopo un periodo difficile…”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La chiesa terremotata torna a nuova vita

Come scrive lanazione.it: Una presenza non di rappresentanza, ma doverosa, perché è grazie alla Regione che Barberino ha potuto, nel giro di pochi anni, avere nuovamente ... essenziale della vita di una comunità.

Nuova vita alla chiesa inutilizzata: diventa un colorato skatepark (FOTO e VIDEO)

Segnala greenme.it: Era una chiesa sconsacrata e adesso è uno skatepark.La Spagna si riconferma all’avanguardia anche nel ridare nuova veste agli edifici e questa trasformazione, avvenuta a Llanera a nord della ...

Ex chiesa di San Lorenzo. Nuova vita per la struttura. Interviene la Soprintendenza

Da lanazione.it: Via libera per la prima fase del progetto di restauro: sul piatto ci sono 385mila euro. . Non solo il quartiere di San Lorenzo: anche l’omonima ex chiesa tornerà a nuova vita. Come annunciato ...