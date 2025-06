Chiesa tre milioni in marcia per i martiri dell’Uganda

Tre milioni di persone si riuniscono a Namugongo, in Uganda, per onorare il sacrificio dei santi Carlo Lwanga e dei suoi compagni. Questo straordinario pellegrinaggio rivela non solo una devozione profonda, ma anche una crescente ricerca di spiritualità in un mondo sempre più frenetico. La celebrazione dei martiri non è solo un momento di fede, ma un potente richiamo a riflettere su valori di coraggio e resistenza. Un evento che ispira e unisce!

In Uganda una folla imponente si sta radunando al santuario di Namugongo per la festa dei santi Carlo Lwanga e compagni martiri. Attese tre milioni di persone. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Chiesa, tre milioni in marcia per i martiri dell’Uganda

