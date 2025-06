Chiesa | Tornare alla Juve? Mai dire mai però nessuno mi offrì il rinnovo Motta non mi voleva

Luca Chiesa, esterno del Liverpool, si lascia andare a ricordi e sogni. Dopo aver conquistato la Premier, ammette: "Mi manca la maglia azzurra". In un calcio sempre più globale, i calciatori italiani cercano di ritrovare il loro posto tra i grandi. Chiesa non esclude un ritorno alla Juventus, anche se il passato è complesso. Un futuro da scrivere, dove l’amore per il tricolore resta un motore potente.

L’esterno del Liverpool: "Che emozione vincere la Premier. Il mio futuro? Mi manca la maglia azzurra, sogno di giocare il Mondiale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chiesa: "Tornare alla Juve? Mai dire mai, però nessuno mi offrì il rinnovo. Motta non mi voleva"

