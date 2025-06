Chiesa racconta il suo addio alla Juve | “Thiago Motta non mi voleva più nessuno si è fatto sentire”

Federico Chiesa rompe il silenzio sul suo addio alla Juventus, rivelando le dure parole di Thiago Motta: "Non fai parte del progetto". Un episodio che riporta alla ribalta il tema delle scelte strategiche nel calcio moderno, dove i giocatori si trovano a dover affrontare decisioni inaspettate. La sua ricerca di una nuova squadra segna un nuovo capitolo nella sua carriera, tra sfide e opportunità da cogliere. Un futuro tutto da scrivere!

Dopo un anno Chiesa ha parlato della bocciatura di Thiago Motta alla Juve: "Quando sono tornato dalle vacanze dopo il mio matrimonio ho parlato con Thiago che mi ha detto chiaro e tondo: 'Non fai parte del progetto, cercati una squadra'". 🔗 Leggi su Fanpage.it

