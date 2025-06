chiesa occhio al napoli colpisce il suo like al posto sulla permanenza di conte gazzetta

Il mondo del calcio è in costante fermento e Federico Chiesa potrebbe essere al centro di un nuovo e intrigante capitolo. Il suo "like" a una notizia sulla permanenza di Conte al Tottenham ha acceso i riflettori sul possibile trasferimento al Napoli. Un accostamento che si ripete, ma mai concretizzato. Con il Liverpool pronto a valutare un prestito, l'estate potrebbe riservare sorprese emozionanti per gli azzurri!

Federico Chiesa e il Napoli. Un accostamento ciclico. Un affare che però, sin qui, non si è mai concretizzato. Potrebbe essere l’estate giusta. Il Liverpool potrebbe darlo via in prestito dopo una stagione certo non brillante. Federico stima Antonio Conte, lo ritiene uno dei tecnici più vincenti. E il Napoli cerca esterni d’attacco. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport: In questo 2024-2025 l’azzurro è stato in campo solamente 466 minuti per il Liverpool, che numeri alla mano è meno di un quinto dello scorso anno e meno della metà del 2021-2022, stagione funestata dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it