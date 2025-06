Chiesa Juve l’attaccante non chiude le porte al ritorno in bianconero | Posso dire che… La riposta che fa sognare i tifosi

Federico Chiesa non chiude la porta a un clamoroso ritorno alla Juventus, e le sue parole riaccendono speranze nei cuori bianconeri. In un momento in cui il calcio sta vivendo una grande trasformazione, con tanti talenti che cercano nuove sfide, il richiamo della Vecchia Signora affascina ancora. Un legame unico, quello tra Chiesa e i tifosi. La domanda è: tornerà a scrivere nuove pagine di storia a Torino?

Chiesa Juve, l'attaccante oggi in forza al Liverpool non chiude le porte al ritorno in bianconero: «Posso dire che.». La riposta che fa sognare i tifosi. Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport Federico Chiesa ha parlato anche di un possibile ritorno a Torino in futuro. Le parole dell'ex attaccante della Juventus oggi al Liverpool. TORNARE ALLA JUVE – « Mai dire mai. Sento di aver dato il massimo a Torino anche se l'infortunio ha interrotto un percorso di crescita. Potevo migliore ma non mi è stata data la possibilità, l'allenatore ha fatto un'altra scelta »

Leggi anche Chiesa di ritorno in Serie A? L’ex Juve è una soluzione economica per l’attacco di quella rivale dei bianconeri. I dettagli su un suo possibile trasferimento - Dopo il ritorno in Serie A, l'ex Juventus Chiesa potrebbe rappresentare un'opzione economica per il Milan, rivale dei bianconeri.

