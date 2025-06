Chiesa in Serie A | Napoli beffato c’è il sì del giocatore

Federico Chiesa torna nel mirino della Serie A! Dopo un anno difficile al Liverpool, l'ex Juventus sembra pronto a rimettere piede nel nostro campionato. In un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport', il talento azzurro ha aperto a un possibile ritorno, alimentando le speranze dei tifosi. Un segnale chiaro di come la Serie A stia riacquistando appeal, attirando nuovamente grandi nomi. Chissà che non sia l'inizio di una nuova era!

L’ex Juventus sembra essere sempre più vicino al ritorno nel nostro campionato. E il giocatore esce allo scoperto in una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ Federico Chiesa è pronto a dire addio al Liverpool per ritornare nel nostro campionato. L’esterno ha trascorso una stagione non sicuramente semplice a causa di infortuni e un ambientamento non facile. Questo ha portato il giocatore a valutare con attenzione un suo rientro in Serie A per provare a ritrovare una sorta di continuità e, soprattutto, la maglia della Nazionale in un anno cruciale come quello del Mondiale. (Ansa) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Chiesa in Serie A: Napoli beffato, c’è il sì del giocatore

Leggi anche Chiesa torna gratis in Serie A: già scelto il nuovo club - Federico Chiesa, dopo l'avventura con il Liverpool, è pronto a tornare gratis in Serie A. Acquistato per 12 milioni di euro dalla Juventus, l’attaccante italiano ha già scelto la sua nuova destinazione.

