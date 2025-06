Chiesa è pronto a tornare in Serie A! Le trattative con quel club rivale della Juve sono in corso | si cerca un accordo Le ultime sull’ex bianconero

Federico Chiesa pronto a tornare in Serie A? Le trattative con il Milan, rivale storico della Juve, stanno infiammando il mercato! L'interesse rossonero per l'ex bianconero sottolinea come i grandi club italiani siano sempre alla ricerca di talenti in grado di fare la differenza. Chiesa, con la sua velocità e tecnica, potrebbe riscrivere le sorti del campionato. Resta sintonizzato: il calciomercato è solo all'inizio!

Chiesa può vestire un’altra maglia in Serie A dodici mesi dopo il suo addio alla Juve: trattative in corso con quel club rivale. Secondo quanto appreso da Orazio Accomando, giornalista di DAZN, il Milan spinge forte per mettere le mani su Federico Chiesa. La società rossonera sembra essere ancora molto interessata all’ex calciatore della Juve. Allo stato attuale delle cose, le trattative sono in corso. L’obiettivo è quello di raggiungere un accordo in tempi brevi per regalare a Massimiliano Allegri un giocatore che conosce bene. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiesa è pronto a tornare in Serie A! Le trattative con quel club rivale della Juve sono in corso: si cerca un accordo. Le ultime sull’ex bianconero

Leggi anche Milan, pronto l’ assalto a Chiesa - Il Milan è pronto a lanciare un assalto decisivo per portare in squadra il talentuoso Chiesa. Dopo la deludente sconfitta in Coppa Italia, la dirigenza ha finalmente riconosciuto la necessità di un cambiamento.

