Chiesa e la Juventus | Tornare in bianconero? Mai dire mai

Federico Chiesa, ora al Liverpool, non chiude la porta a un possibile ritorno alla Juventus. Un'affermazione che accende i cuori dei tifosi bianconeri e si inserisce nel trend delle stelle che ritornano nei club d'origine dopo esperienze all'estero. Con il mercato estivo alle porte, le speranze di un "nuovo inizio" potrebbero rinvigorire l'ambiente juventino. Chissà , magari il feeling con la maglia bianconera è solo sospeso, pronto a riaccendersi!

L’ex attaccante bianconero, ora al Liverpool con il quale ha appena vinto la Premier League, seppur non da protagonista, in una Intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha fatto chiarezza sul suo addio alla Vecchia Signora nell’estate scorsa., lasciando intendere che non esclude un ritorno. Tra Chiesa e la Juventus sarĂ di nuovo feeling? CHIESA E LA JUVENTUS: “THIAGO MOTTA NON MI HA VOLUTO” Il classe 1997 ha specificato come è maturato il suo addio ai bianconeri: “ Non mi è mai stato offerto il rinnovo, c’erano stati dei contatti per parlarne dopo l’Europeo ma nessuno si è piĂą fatto sentire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Chiesa e la Juventus: “Tornare in bianconero? Mai dire mai”

