Chiara Poggi è stata uccisa da un solo killer legato a una massoneria internazionale dedita al traffico di esseri umani e alla pedofilia

Il mistero attorno alla morte di Chiara Poggi continua a far discutere. Un unico killer, secondo le nuove rivelazioni, potrebbe essere legato a una rete oscura di massoneria internazionale e traffico di esseri umani. Questo caso riaccende i riflettori su un fenomeno inquietante che affligge la nostra società: la vulnerabilità delle vittime e l'ombra della criminalità organizzata. Chi sarà il prossimo a rompere il silenzio su questa verità scomoda?

Chi ha ucciso Chiara Poggi? Dopo 18 anni, la domanda rimbomba ancora prepotente. «Non c?entrano né Andrea Sempio, né le gemelle Paola e Stefania Cappa, né i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Chiara Poggi è stata uccisa da un solo killer legato a una massoneria internazionale dedita al traffico di esseri umani e alla pedofilia»

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Approfondimenti da altre fonti

Delitto Garlasco, quando è stata uccisa Chiara Poggi? Indagini su otto possibili orari

Scrive msn.com: Otto diversi possibili orari per la morte di Chiara Poggi, in un intervallo di sette ore tra le sette del mattino del 13 agosto 2007 e le 14 per commettere l’omicidio. Sono quelli di nuovo al vaglio d ...

Garlasco, la pista dei legali di Sempio: “Dietro la morte di Chiara un giro di pedofili”

Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it: L’avvocato Lovati: “Andrea e le Cappa non c’entrano, omicida parte di un’organizzazione criminale”. Il memoriale del detenuto sui festini hard alla Bozzola ...

Cosa sappiamo sulla lesione sulla gamba di Chiara Poggi e perché si parla della scarpa di una donna

Lo riporta fanpage.it: Tra le certezze del delitto di Garlasco c'è la dinamica crudele di come è stata uccisa Chiara Poggi: è stata colpita alla testa e non ha avuto il tempo ...