Chiara Poggi dov’è la borsa scomparsa? L’incongruenza che non può essere ignorata

Il mistero del delitto di Garlasco si infittisce: la scomparsa della borsa di Chiara Poggi riaccende i riflettori su incongruenze inquietanti. Due borse, un solo destino e nuove testimonianze che potrebbero cambiare le carte in tavola. In un periodo in cui la giustizia cerca verità in casi complessi, questo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale. Perché ogni pezzo del puzzle conta, e le domande rimaste senza risposta sono sempre più pressanti.

Nel fitto intreccio di testimonianze, ipotesi e nuove indagini che ancora ruotano intorno al delitto di Garlasco, spunta un nuovo dettaglio che rischia di riaprire vecchi interrogativi: quello della borsa di Chiara Poggi. O, meglio, delle borse. Due borse, una sola certezza. Da un lato, i genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, mostrano oggi alle telecamere una borsa nera con scritta bianca, convinti che sia l'originale appartenuta alla figlia. Dall'altro, c'è un oggetto immortalato nelle foto scattate il giorno del ritrovamento del corpo: una Pinko Bag bianca, visibile nella stanza della ragazza, ma mai più ritrovata.

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

