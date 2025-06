Chiara Poggi aveva una relazione con un uomo adulto di Garlasco? Dalle mail con l' amica ai due cellulari Stasera il caso a Le Iene

Stasera, su Italia 1, "Le Iene" sveleranno dettagli inediti sulla relazione tra Chiara Poggi e un uomo adulto di Garlasco. Questo caso, che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso, si inserisce in un contesto piĂą ampio di storie di cronaca che interrogano la nostra societĂ . Un punto cruciale? Le e-mail tra Chiara e la sua amica rivelano molto piĂą di quanto si pensi. Non perdere l'appuntamento!

Stasera in tv, martedì 3 giugno, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con?Le Iene?, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni.

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

