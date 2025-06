Chiara Poggi? A Garlasco si dice che avesse un altro uomo | ecco chi è La presunta relazione e le parole dell' avvocato di Sempio sull' innocenza di Stasi

Il mistero dell'omicidio di Chiara Poggi continua a tenere banco, con nuove rivelazioni su una presunta relazione che potrebbe gettare ulteriori ombre sul caso. L'avvocato di Stasi ribadisce l'innocenza del suo assistito, mentre Le Iene portano alla luce dettagli inediti. Un dramma che riflette le inquietudini della società contemporanea, dove il confine tra verità e finzione è sempre più labile. Rimanete sintonizzati per scoprire di più!

Le Iene tornano a parlare di uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi vent?anni: l?omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Un. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - «Chiara Poggi? A Garlasco si dice che avesse un altro uomo: ecco chi è». La presunta relazione e le parole dell'avvocato di Sempio sull'innocenza di Stasi

Leggi anche I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

